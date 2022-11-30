Рыбой с червями накормили пациентов больницы в Екатеринбурге

Напомним, у воспитанников спортшколы в Екатеринбурге после возвращения с игр в Нижнем Тагиле диагностировано отравление. Прокуратура уже начала проверку. Команда находилась в другом городе один день. После возвращения у них стало ухудшаться здоровье.