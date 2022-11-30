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Рыбой с червями накормили пациентов больницы в Екатеринбурге

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
Рыбу с белыми червями внутри принесли на обед пациентам больницы № 20 в Екатеринбурге. Об этом рассказали пациентки гинекологического отделения.

Когда люди разломали тушку рыбы, то внутри обнаружились черви. В самой больнице подтвердили, что такой случай был. В учреждении была собрана комиссия, чтобы разобраться в произошедшем, пишет Е1.

В больнице заявили, что в составе комиссии находится главная медсестра, юристы и начмед. Начата проверка пищеблока, принадлежащего сторонней организации, пишет Е1.

Напомним, у воспитанников спортшколы в Екатеринбурге после возвращения с игр в Нижнем Тагиле диагностировано отравление. Прокуратура уже начала проверку. Команда находилась в другом городе один день. После возвращения у них стало ухудшаться здоровье.

Команда хоккеистов отравилась после игры в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Больница#Еда#Обед
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