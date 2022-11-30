Рыбой с червями накормили пациентов больницы в Екатеринбурге

Когда люди разломали тушку рыбы, то внутри обнаружились черви. В самой больнице подтвердили, что такой случай был. В учреждении была собрана комиссия, чтобы разобраться в произошедшем, пишет Е1.
В больнице заявили, что в составе комиссии находится главная медсестра, юристы и начмед. Начата проверка пищеблока, принадлежащего сторонней организации, пишет Е1.
Напомним, у воспитанников спортшколы в Екатеринбурге после возвращения с игр в Нижнем Тагиле диагностировано отравление. Прокуратура уже начала проверку. Команда находилась в другом городе один день. После возвращения у них стало ухудшаться здоровье.