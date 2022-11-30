Жительница Нижнего Тагила получила звание «Заслуженный работник культуры»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Звание руководительница получила «за большой вклад в сохранение и развитие народного творчества, популяризацию хореографического искусства среди детей, подростков и молодёжи».
У Ольги Сергеевой имеется много различных наград: почётная грамота Министерства культуры РФ, благодарность министра культуры и массовых коммуникаций РФ, почётная грамота губернатора Свердловской области и многие другие.
Педагог более 25 лет работает с танцевальными коллективами Дворца культуры «Юбилейный». В 2012 году ансамбль «Родничок» удостоился звания «Заслуженный коллектив народного творчества».