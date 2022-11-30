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Жительница Нижнего Тагила получила звание «Заслуженный работник культуры»

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Худрук нижнетагильского хореографического ансамбля «Родничок» Ольга Сергеева удостоилась звания «Заслуженный работник культуры».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Звание руководительница получила «за большой вклад в сохранение и развитие народного творчества, популяризацию хореографического искусства среди детей, подростков и молодёжи».

Фото: Управление культуры Нижнего Тагила


У Ольги Сергеевой имеется много различных наград: почётная грамота Министерства культуры РФ, благодарность министра культуры и массовых коммуникаций РФ, почётная грамота губернатора Свердловской области и многие другие.

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Педагог более 25 лет работает с танцевальными коллективами Дворца культуры «Юбилейный». В 2012 году ансамбль «Родничок» удостоился звания «Заслуженный коллектив народного творчества».

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Звание#Педагог#Художественный руководитель
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