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Жительницу Екатеринбурга сковали цепью во время пьяных посиделок

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Спасателям пришлось освобождать из цепи женщину, которая выпивала с двумя мужчинами в Екатеринбурге.

После посиделок пришлось вызывать спасателей. Екатеринбурженка была прикована цепью к ноге, пишет Ура.ру.

По словам спасателей, пострадавшая находилась в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный. Предварительно известно, что компания распивала спиртные напитки, и результатом встречи стало то, что женщину приковали железной цепью, которую закрыли на ключ.

Спасатели потребовались, чтобы освободить ее из заточения. Прибывшая бригада перекусила цепь кусачками. В полицию екатеринбурженка обращаться не стала, а просто продолжила застолье.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пьяные посиделки#Помощь#Спасатели
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