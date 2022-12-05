Жительницу Екатеринбурга сковали цепью во время пьяных посиделок

После посиделок пришлось вызывать спасателей. Екатеринбурженка была прикована цепью к ноге, пишет Ура.ру.
По словам спасателей, пострадавшая находилась в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный. Предварительно известно, что компания распивала спиртные напитки, и результатом встречи стало то, что женщину приковали железной цепью, которую закрыли на ключ.
Спасатели потребовались, чтобы освободить ее из заточения. Прибывшая бригада перекусила цепь кусачками. В полицию екатеринбурженка обращаться не стала, а просто продолжила застолье.