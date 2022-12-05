Жительницу Екатеринбурга сковали цепью во время пьяных посиделок

По словам спасателей, пострадавшая находилась в квартире на улице Хвойной в микрорайоне Компрессорный. Предварительно известно, что компания распивала спиртные напитки, и результатом встречи стало то, что женщину приковали железной цепью, которую закрыли на ключ.