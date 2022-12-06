Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд

Возможное решение об увеличении тарифов в скором времени может принять Региональная энергетическая комиссия. Мэр сказал, что он не сторонник повышения тарифов, но это стало необходимостью, также, как и увеличение тарифов ЖКХ. Об этом глава региона сообщил в эфире ТК «Телекон».
Владислав Пинаев напомнил, что в Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля. В это же время в Нижнем Тагиле на автобусе можно проехать за 22 рубля. После сравнения, он задался риторическим вопросом, чем Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга. Ведь в городе ездит аналогичный транспорт. К тому же в Нижнем Тагиле меньше пассажиропоток.
Он добавил, что необходимо подобрать какой-то разумный тариф, который позволит перевозчикам развиваться. По его словам, перевозчикам пора менять парк, а также приобретать новые запчасти.