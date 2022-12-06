TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мэр города Владислав Пинаев объяснил причину, по которой стоимость проезда в общественном транспорте может возрасти.

Возможное решение об увеличении тарифов в скором времени может принять Региональная энергетическая комиссия. Мэр сказал, что он не сторонник повышения тарифов, но это стало необходимостью, также, как и увеличение тарифов ЖКХ. Об этом глава региона сообщил в эфире ТК «Телекон».

Владислав Пинаев напомнил, что в Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля. В это же время в Нижнем Тагиле на автобусе можно проехать за 22 рубля. После сравнения, он задался риторическим вопросом, чем Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга. Ведь в городе ездит аналогичный транспорт. К тому же в Нижнем Тагиле меньше пассажиропоток.

Он добавил, что необходимо подобрать какой-то разумный тариф, который позволит перевозчикам развиваться. По его словам, перевозчикам пора менять парк, а также приобретать новые запчасти.

Не везёт: как комфорт пассажиров зависит от тарифа на общественный транспорт в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильские перевозчики предложили поднять стоимость проезда из-за повышения цен
#Транспорт#Нижний Тагил#Проезд#Цены#Елена Озерова#Владислав Пинаев
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Вчера, 15:23
Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
Вчера, 09:27
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
Вчера, 09:25
Еще один мобилизованный скончался в учебном центре Елани
Сегодня, 06:52
Депутаты предложили увеличить штраф за незаконные граффити в Свердловской области
Сегодня, 05:41
С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
Вчера, 09:37