Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд

Владислав Пинаев напомнил, что в Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля. В это же время в Нижнем Тагиле на автобусе можно проехать за 22 рубля. После сравнения, он задался риторическим вопросом, чем Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга. Ведь в городе ездит аналогичный транспорт. К тому же в Нижнем Тагиле меньше пассажиропоток.