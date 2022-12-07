Владельцы киосков устроили перестрелку на ВИЗе в Екатеринбурге

После того, как сотрудники полиции узнали о перестрелке, к месту происшествия выехали оперативники ОП № 9 из УМВД по Екатеринбургу во главе с Александром Маликовым. На месте вооруженного конфликта обнаружили гильзы и два автомобиля, внутри которых — вещественные доказательства: патроны, кастеты и многое другое.