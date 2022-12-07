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Владельцы киосков устроили перестрелку на ВИЗе в Екатеринбурге

Сегодня, 07:55
Фото: Скриншот видео "Ural Mash | Урал Мэш"
Около десяти владельцев торговых точек в Екатеринбурге устроили конфликт, который перерос в стрельбу. Один человек попал в больницу с огнестрельным ранением. Информация о случившемся поступила в полицейский участок 7 декабря в 09:19 по уральскому времени.

Предварительно установлено, что предметом спора стал незаконно установленный киоск по продаже пиротехники. Сыщики задержали двух человек, которые, вероятно, причастны к ЧП. Пострадавший 2003 года рождения проверяется на причастность к случившемуся, сейчас с ним работают медики, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

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После того, как сотрудники полиции узнали о перестрелке, к месту происшествия выехали оперативники ОП № 9 из УМВД по Екатеринбургу во главе с Александром Маликовым. На месте вооруженного конфликта обнаружили гильзы и два автомобиля, внутри которых — вещественные доказательства: патроны, кастеты и многое другое.

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В данный момент проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство или умышленное причинение вреда здоровью. Статью выберут на основании полученных пострадавшим травм.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Перестрелка#Оружие#Полиция#Ранение#Валерий Горелых#Происшествия
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