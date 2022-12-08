«Умная» система будет контролировать водителей грузовиков в поездке

Система с искусственным интеллектом — это пять камер видеонаблюдения, которые следят за состоянием сотрудника и дорогой. В течение пути технология будет отслеживать скорость транспортного средства, препятствия на дороге и угрозу столкновения с другими автомобилями. Если же система распознает отклонения в поведении водителя, она предупредит его спецсигналом. Это позволит сократить возникновение чрезвычайных ситуаций с большегрузами.
Данные с видеокамер будут записываться и транслироваться с помощью мобильной связи на пульт диспетчера. В результате «умный» комплекс станет осуществлять тройной контроль. Работа всей системы нацелена на обеспечение максимальной безопасности водителя и груза.
Комплекс проходит испытание на тягаче Volvo FH с полуприцепом-цементовозом преприятия «ЦемТранс» (обособленное транспортное предприятие производителя ООО «СЛК Цемент»). Оборудование и программное обеспечение системы «Видеомобиль» создано в Екатеринбурге компанией Вектор-ИТ и сертифицировано в соответствии с 16ФЗ и ПП 969.
Транспорт и логистика — это те сферы экономики, которые сегодня являются драйверами развития цифровых и телекоммуникационных технологий. Высокая цена самой техники и перевозимых грузов, а главное работа человека в потенциально травмоопасной среде машин вынуждают перевозчиков искать технические решения для снижения рисков. Система «Видеомобиль», инсталлированная нами на технику предприятия «ЦемТранс» — это высокоинтеллектуальный цифровой помощник, как для водителей, так и для владельца грузовиков, позволяющий серьёзно снизить «человеческий фактор» в управлении автомобилем. Такие комплексы могут устанавливаться и на пассажирский транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Одной из ценностей ООО «СЛК Цемент» является первостепенное положение человека. Безопасность каждого сотрудника приоритетна для нас. Этой идее подчинены все сферы нашей деятельности: от перевода автомобилей на более экологичные виды топлива до внедрения цифровых инноваций. Находясь в поиске лучших решений, мы тестируем систему «Видеомобиль» как один из способов достичь нулевых показателей аварийности и травматизма. Комплект, установленный на нашем автоцементовозе, способствует снижению возможных рисков: обеспечивает связь с диспетчером напрямую, без использования мобильного телефона, оповещает о возникновении отвлекающих факторов, а главное, помогает контролировать состояние человека за рулем, — отметил директор ООО «ЦемТранс» Евгений Боровский.
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