«Умная» система будет контролировать водителей грузовиков в поездке

Система с искусственным интеллектом — это пять камер видеонаблюдения, которые следят за состоянием сотрудника и дорогой. В течение пути технология будет отслеживать скорость транспортного средства, препятствия на дороге и угрозу столкновения с другими автомобилями. Если же система распознает отклонения в поведении водителя, она предупредит его спецсигналом. Это позволит сократить возникновение чрезвычайных ситуаций с большегрузами.