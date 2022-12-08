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«Умная» система будет контролировать водителей грузовиков в поездке

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
МТС разработала электронных помощников для водителей большегрузов. Пять камер видеонаблюдения будут следить за дорогой и состоянием сотрудника, а также предупреждать об угрозах столкновения. Пилотный комплект системы «Видеомобиль» тестирует предприятие «ЦемТранс» (ООО «СЛК Цемент»).

Система с искусственным интеллектом — это пять камер видеонаблюдения, которые следят за состоянием сотрудника и дорогой. В течение пути технология будет отслеживать скорость транспортного средства, препятствия на дороге и угрозу столкновения с другими автомобилями. Если же система распознает отклонения в поведении водителя, она предупредит его спецсигналом. Это позволит сократить возникновение чрезвычайных ситуаций с большегрузами.

Данные с видеокамер будут записываться и транслироваться с помощью мобильной связи на пульт диспетчера. В результате «умный» комплекс станет осуществлять тройной контроль. Работа всей системы нацелена на обеспечение максимальной безопасности водителя и груза.

Комплекс проходит испытание на тягаче Volvo FH с полуприцепом-цементовозом преприятия «ЦемТранс» (обособленное транспортное предприятие производителя ООО «СЛК Цемент»). Оборудование и программное обеспечение системы «Видеомобиль» создано в Екатеринбурге компанией Вектор-ИТ и сертифицировано в соответствии с 16ФЗ и ПП 969.

Транспорт и логистика — это те сферы экономики, которые сегодня являются драйверами развития цифровых и телекоммуникационных технологий. Высокая цена самой техники и перевозимых грузов, а главное работа человека в потенциально травмоопасной среде машин вынуждают перевозчиков искать технические решения для снижения рисков. Система «Видеомобиль», инсталлированная нами на технику предприятия «ЦемТранс» — это высокоинтеллектуальный цифровой помощник, как для водителей, так и для владельца грузовиков, позволяющий серьёзно снизить «человеческий фактор» в управлении автомобилем. Такие комплексы могут устанавливаться и на пассажирский транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, —  рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Фото: пресс-служба МТС
Одной из ценностей ООО «СЛК Цемент» является первостепенное положение человека. Безопасность каждого сотрудника приоритетна для нас. Этой идее подчинены все сферы нашей деятельности: от перевода автомобилей на более экологичные виды топлива до внедрения цифровых инноваций. Находясь в поиске лучших решений, мы тестируем систему «Видеомобиль» как один из способов достичь нулевых показателей аварийности и травматизма. Комплект, установленный на нашем автоцементовозе, способствует снижению возможных рисков: обеспечивает связь с диспетчером напрямую, без использования мобильного телефона, оповещает о возникновении отвлекающих факторов, а главное, помогает контролировать состояние человека за рулем, — отметил директор ООО «ЦемТранс» Евгений Боровский.

 

Фото: пресс-служба МТС

erid: LjN8KZXvD

#Ульяна Савина#Транспорт#Новости УрФО#Разработки#Умный город#Водитель#Грузовой транспорт
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