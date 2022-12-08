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Жители Березовского увидели косулей на своем участке

Сегодня, 10:20
Косули забрели на садовый участок жителей Монетного под Березовским.

Произошедшее очевидцы сняли на видео, которое было размещено в сообществе «Березовский: с нами теплее».

Вот так смотришь в окно, а на твоём участке косули гуляют, - написали жители.

Судя по кадрам, три косули свободно передвигаются по снежному участку. А два кота, сидящие на подоконнике, наблюдают за этим зрелищем.  

Напомним, что в ноябре водитель обнаружил сбитую кем-то косулю, лежащую на проезжей части около поселка Обухово. У животного текла кровь из глаза. Также косуля не могла двигаться, из-за полученных травм. Мужчина позвонил по номеру 112, чтобы животному помогли.

Косулю с кровью из глаза обнаружил водитель в Свердловской области
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#Эксклюзив#Елена Озерова#Общество#Косули#Видео#Очевидцы
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