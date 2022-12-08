Жители Березовского увидели косулей на своем участке

Произошедшее очевидцы сняли на видео, которое было размещено в сообществе «Березовский: с нами теплее».
Вот так смотришь в окно, а на твоём участке косули гуляют, - написали жители.
Судя по кадрам, три косули свободно передвигаются по снежному участку. А два кота, сидящие на подоконнике, наблюдают за этим зрелищем.
Напомним, что в ноябре водитель обнаружил сбитую кем-то косулю, лежащую на проезжей части около поселка Обухово. У животного текла кровь из глаза. Также косуля не могла двигаться, из-за полученных травм. Мужчина позвонил по номеру 112, чтобы животному помогли.