Жители Березовского увидели косулей на своем участке

Напомним, что в ноябре водитель обнаружил сбитую кем-то косулю, лежащую на проезжей части около поселка Обухово. У животного текла кровь из глаза. Также косуля не могла двигаться, из-за полученных травм. Мужчина позвонил по номеру 112, чтобы животному помогли.