Индекс утраты на автомобили, мыло и жилье побил рекорды в Нижнем Тагиле

Индекс утраты редакция TagilCity.ru составляла на основе статистики цен от Свердловскстата за сентябрь 2021 и 2022 года. Соотношение средней зарплаты в Нижнем Тагиле и цены на товары показало, стал ли товар доступнее. Оказалось, что из порядка 50 изученных редакцией позиций половина товаров получает индекс утраты — эти товары стали менее доступны. В результате подорожания во всех изученных отраслях и с учетом меньшего темпа роста заработка, тагильчане могут купить товары в меньшем объеме или худшего качества.