Индекс утраты на автомобили, мыло и жилье побил рекорды в Нижнем Тагиле

Индекс утраты редакция TagilCity.ru составляла на основе статистики цен от Свердловскстата за сентябрь 2021 и 2022 года. Соотношение средней зарплаты в Нижнем Тагиле и цены на товары показало, стал ли товар доступнее. Оказалось, что из порядка 50 изученных редакцией позиций половина товаров получает индекс утраты — эти товары стали менее доступны. В результате подорожания во всех изученных отраслях и с учетом меньшего темпа роста заработка, тагильчане могут купить товары в меньшем объеме или худшего качества.
Лидерами по индексу утраты в Нижнем Тагиле стали:
1. Хозяйственное мыло, индекс утраты -30,82%
2. Двухкомнатная квартира в новостройке, индекс утраты -28,63%
3. Легковая иномарка, индекс утраты -26,69%
4. Электропылесос, индекс утраты -25,24%
5. Легковой отечественный автомобиль, индекс утраты -22,68%
6. Смартфон, индекс утраты -21,25%
7. Хлеб из пшеничной муки, индекс утраты -21,15%
8. Сухие корма для домашних животных, индекс утраты -20,94%
9. Нимесулид, индекс утраты -20,17%
10. Сахар-песок, индекс утраты -19,7%
Эксперты в каждой сфере рассказали TagilCity.ru о том, что происходит с рынком, какие товары становятся дефицитными и как дальше будут меняться цены.
Автомобилисты уже стали делать выбор в пользу ремонта подержанных авто вместо приобретения новых, однако и это теперь влетает в копеечку.
Продукты дорожают в тех направлениях, которые тагильчане не могут воспроизвести сами: дешевеют только овощи «борщевого набора» (лук, картофель и так далее).
А рынок недвижимости и вовсе испытывает дефицит новостроек — в городе больше не строят жилые многоквартирные дома, а вторичное жилье прибавляет в цене сотни тысяч рублей.
При этом доступнее стал бензин — его темпы роста не превысили рост зарплат и поэтому тагильчане могут купить на 7-8% топлива больше, чем год назад.