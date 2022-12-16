Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал «золото» престижного турнира

13-летний легкоатлет из Нижнего Тагила Иван Свалов стал лучшим среди сверстников в беге на дистанции 600 метров. Результат подопечного тренеров спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» Дарьи Лапиной и Вячеслава Черных — 1:32,44 — позволил Ивану повысить квалификацию и выполнить норматив 2-го взрослого разряда. Иван всего на 22 сотых секунды обогнал своего преследователя из Шадринска.
XXVIII Матчевая встреча городов Сибири и Урала по легкой атлетике в этом году прошла в Тюмени и собрала сотни спортсменов из более чем двух десятков городов шести российских регионов.
Участники отметили высокий уровень проведения турнира, а организаторы объявили о том, что в 2023 году соревнования получат статус всероссийских и появятся в официальном календаре Минспорта.