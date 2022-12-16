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Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал «золото» престижного турнира

Сегодня, 02:59
Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области
Воспитанник нижнетагильской СШОР «Юпитер» Иван Свалов поднялся на высшую ступень пьедестала после серии забегов на 600 метров. Традиционную Матчевую встречу городов Сибири и Урала в этом году проводила легкоатлетическая федерация Тюмени.

13-летний легкоатлет из Нижнего Тагила Иван Свалов стал лучшим среди сверстников в беге на дистанции 600 метров. Результат подопечного тренеров спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» Дарьи Лапиной и Вячеслава Черных  — 1:32,44 — позволил Ивану повысить квалификацию и выполнить норматив 2-го взрослого разряда. Иван всего на 22 сотых секунды обогнал своего преследователя из Шадринска.

Фото: Дарья Лапина / Федерация легкой атлетики Свердловской области

XXVIII Матчевая встреча городов Сибири и Урала по легкой атлетике в этом году прошла в Тюмени и собрала сотни спортсменов из более чем двух десятков городов шести российских регионов.

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Участники отметили высокий уровень проведения турнира, а организаторы объявили о том, что в 2023 году соревнования получат статус всероссийских и появятся в официальном календаре Минспорта.

#Андрей Труфанов#Спорт#Новости УрФО#Спорт в Нижнем Тагиле#Легкая атлетика#Золотая медаль#Нижний Тагил
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