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Выполняющие гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневную рабочую неделю

Сегодня, 11:24
Фото: TagilCity.ru
Заводы Свердловской области, которые работают над выполнением гособоронзаказа, были переведены на шестидневную рабочую неделю. По словам председателя Федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских, рабочий день сотрудников может быть увеличен до 12 часов.

Он отметил, что сейчас также сотрудников могут отзывать из отпусков и пока не предоставлять отпуска. При этом оплата труда повышается. По словам Андрея Ветлужских, контролируется, чтобы не было злоупотреблений. В частности, чтобы тех, кто производит гражданскую продукцию, нормы не коснулись. Об этом Ветлужских заявил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди них и «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Предприятие перешло на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю в конце августа. Кроме того, в ноябре 2022 года стало известно о том, что сотрудников литейных цехов переводят на механосборочное производство для выполнения гособоронзаказа. В остальных цехах для поддержания их работы останется минимум сотрудников.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#УВЗ#Предприятие#Гособоронзаказ
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