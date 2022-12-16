Выполняющие гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневную рабочую неделю

Он отметил, что сейчас также сотрудников могут отзывать из отпусков и пока не предоставлять отпуска. При этом оплата труда повышается. По словам Андрея Ветлужских, контролируется, чтобы не было злоупотреблений. В частности, чтобы тех, кто производит гражданскую продукцию, нормы не коснулись. Об этом Ветлужских заявил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.