Выполняющие гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневную рабочую неделю

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди них и «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.
Предприятие перешло на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю в конце августа. Кроме того, в ноябре 2022 года стало известно о том, что сотрудников литейных цехов переводят на механосборочное производство для выполнения гособоронзаказа. В остальных цехах для поддержания их работы останется минимум сотрудников.