Жительница Нижнего Тагила нашла карту пенсионера и отправилась на шоппинг

С заявлением по факту произошедшего в полицию обратился 62-летний житель Дзержинского района. Он сказал, что потерял свою карту. На следующий день после утери он пришел в банк, чтобы перевыпустить карту, а сотрудница сообщила ему, что с его счета было списано 18 тысяч рублей.