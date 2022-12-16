Жительница Нижнего Тагила нашла карту пенсионера и отправилась на шоппинг

С заявлением по факту произошедшего в полицию обратился 62-летний житель Дзержинского района. Он сказал, что потерял свою карту. На следующий день после утери он пришел в банк, чтобы перевыпустить карту, а сотрудница сообщила ему, что с его счета было списано 18 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Изучив видеокамеры, удалось найти подозреваемую – 34-летнюю тагильчанку.
Женщина рассказала, что шла по Ленинградскому проспекту и увидела на снегу карту. Она подняла ее и отправилась по магазинам.
Аналогичное ЧП случилось и с 79-летней тагильчанкой. С ее утерянной карты было списано 3 тысячи рублей. Подозреваемая тоже задержана – это 64-летняя женщина.
Утерянную карту она нашла в магазине. Подняв ее, она купила для себя средства гигиены, а после выбросила карту.