Шпроты «За Родину» появились на прилавках магазинов Нижнего Тагила

По словам тагильчанки Светланы, консервы были приобретены в магазине на Вые.
Когда я покупала консервы, то не обратила внимания на название. А когда стали открывать, то под ключем увидели «За Родину». Раньше продукции такой марки я не видела ни в одном магазине в Нижнем Тагиле, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.
Также тагильчанка пояснила, что шпроты оказались названы также, как и рыбокомбинат, на котором их делают.
Изначально мы подумали, что название связано со спецоперацией на Украине, — отметила собеседница.
Действительно, сейчас многие компании пользуются популярностью тренда Z и V в знак поддержки России на СВО и используют его для увеличения продаж. Так, например, во Владимирской области наладили производство матрешек с символами Z и V. Игрушки Zоя и Vаля продаются в подарочных футлярах. Кроме того, на предприятии к новому году планируется запустить производство неваляшек с такой же символикой.
А «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле еще в марте 2022 года подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака УралVагонZавод. При этом латинские буквы в названии изображены в цветах Георгиевской ленточки. Использовать такой товарный знак предприятие планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг.