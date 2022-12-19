Шпроты «За Родину» появились на прилавках магазинов Нижнего Тагила

Действительно, сейчас многие компании пользуются популярностью тренда Z и V в знак поддержки России на СВО и используют его для увеличения продаж. Так, например, во Владимирской области наладили производство матрешек с символами Z и V. Игрушки Zоя и Vаля продаются в подарочных футлярах. Кроме того, на предприятии к новому году планируется запустить производство неваляшек с такой же символикой.