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Шпроты «За Родину» появились на прилавках магазинов Нижнего Тагила

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Шпроты под названием «За Родину» обнаружила в одном из сетевых магазинов жительница Нижнего Тагила.

По словам тагильчанки Светланы, консервы были приобретены в магазине на Вые.

Когда я покупала консервы, то не обратила внимания на название. А когда стали открывать, то под ключем увидели «За Родину». Раньше продукции такой марки я не видела ни в одном магазине в Нижнем Тагиле, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.

Также тагильчанка пояснила, что шпроты оказались названы также, как и рыбокомбинат, на котором их делают.

Изначально мы подумали, что название связано со спецоперацией на Украине, — отметила собеседница.

Действительно, сейчас многие компании пользуются популярностью тренда Z и V в знак поддержки России на СВО и используют его для увеличения продаж. Так, например, во Владимирской области наладили производство матрешек с символами Z и V. Игрушки Zоя и Vаля продаются в подарочных футлярах. Кроме того, на предприятии к новому году планируется запустить производство неваляшек с такой же символикой.

Фото: Скриншот сайта объявлений

А «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле еще в марте 2022 года подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака УралVагонZавод. При этом латинские буквы в названии изображены в цветах Георгиевской ленточки. Использовать такой товарный знак предприятие планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг.


Фото: Скриншот заявки в "Роспатент"
Более полусотни машин с флагами и буквой Z проехали по Нижнему Тагилу
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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Консервы#Магазины#Рыба#Евгения Сафина
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