Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни в Нижнем Тагиле

В выходные днем ожидается 0 градусов и минимальный минус по ночам. При этом на протяжении всей неделе могут быть магнитные бури. 21 декабря давление в природе составит 748 метров ртутного столба, 22 декабря – 749, 23 декабря – 742. В субботу и воскресенье оно приблизится к отметке 745 метров ртутного столба.