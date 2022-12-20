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Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на протяжении недели могут наблюдаться магнитные бури. При этом температура опустится до -16 градусов в дневное время.

В Нижнем Тагиле уже в среду, 21 декабря, днем похолодает до -16 градусов. А ночью может быть до – 25 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В четверг, 22 декабря, ожидается солнечная погода и до -8 градусов. При этом порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, станет теплее – до +1 градуса днем и -7 градусов ночью.

В выходные днем ожидается 0 градусов и минимальный минус по ночам. При этом на протяжении всей неделе могут быть магнитные бури. 21 декабря давление в природе составит 748 метров ртутного столба, 22 декабря – 749, 23 декабря – 742. В субботу и воскресенье оно приблизится к отметке 745 метров ртутного столба.

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#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Давление#Магнитные бури#Елена Озерова
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