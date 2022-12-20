Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле уже в среду, 21 декабря, днем похолодает до -16 градусов. А ночью может быть до – 25 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В четверг, 22 декабря, ожидается солнечная погода и до -8 градусов. При этом порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, станет теплее – до +1 градуса днем и -7 градусов ночью.
В выходные днем ожидается 0 градусов и минимальный минус по ночам. При этом на протяжении всей неделе могут быть магнитные бури. 21 декабря давление в природе составит 748 метров ртутного столба, 22 декабря – 749, 23 декабря – 742. В субботу и воскресенье оно приблизится к отметке 745 метров ртутного столба.