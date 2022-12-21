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Шойгу: «Нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан»

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI

Возраст призыва в армию планируется повысить на три года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости повышении предельного возраста призыва граждан.

Сергей Шойгу считает, что при комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличивать возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный планируется повысить до 30 лет. Об этом Сергей Шойгу рассказал на коллегии Минобороны, сообщают «РИА Новости».

Нужно обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, - отметил министр обороны.

Также он призвал повысить ответственность главных командований за подготовку военнослужащих.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Армия#Призыв#Призывники#Возраст
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