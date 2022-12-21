Шойгу: «Нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан»

Сергей Шойгу считает, что при комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличивать возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный планируется повысить до 30 лет. Об этом Сергей Шойгу рассказал на коллегии Минобороны, сообщают «РИА Новости».