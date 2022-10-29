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Свердловский депутат Госдумы пожаловался Шойгу на призыв мобилизованных без опыта

Сегодня, 06:11
Фото: телеграм-канал Максима Иванова
Призванных из Свердловской области в первые дни частичной мобилизации направляли в зону спецоперации без дополнительной военной подготовки, заявил депутат Госдумы Максим Иванов. Он попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу разобраться с учебным процессом на базе 32 военгородка под Екатеринбургом.

Обращения от родственников мобилизованных из Свердловской области заставили депутата Максима Иванова обратиться к министру обороны России. В обращениях уральцев к депутату говорится, что призванные не имели боевого опыта. В 32 учебном центре МО РФ свердловчане не прошли предварительную военподготовку и были отправлены в зону СВО.

Обращение депутата Иванова к министру обороны Сергею ШойгуОбращение депутата Иванова к министру обороны Сергею Шойгу
Обращение депутата Иванова к министру обороны Сергею ШойгуОбращение депутата Иванова к министру обороны Сергею Шойгу
Обращение депутата Иванова к министру обороны Сергею Шойгу
Фото: телеграм-канал Максима Иванова
Ко мне поступает информация, что граждане, мобилизованные из Свердловской области в первые дни после объявления частичной мобилизации (23-29 сентября), в течение суток были направлены из в/ч 61423 (32 военный городок г. Екатеринбург) в Ростовскую область и затем в зону проведения специальной военной операции. <…> минуя этап дополнительной военной подготовки, — говорится в обращении депутата Иванова.

Парламентарий обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. К обращению Иванов приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Среди них взрослые мужчины за сорок и молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО, пишет Максим Иванов.

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Максим Иванов
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