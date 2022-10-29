Свердловский депутат Госдумы пожаловался Шойгу на призыв мобилизованных без опыта

Парламентарий обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. К обращению Иванов приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Среди них взрослые мужчины за сорок и молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО, пишет Максим Иванов.