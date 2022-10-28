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Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Средний возраст призванных составил 35 лет.

В пятницу, 28 октября, Владимир Путин принял министра обороны РФ Сергея Шойгу с докладом о результатах частичной мобилизации. 

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Министр отметил, что поставленные главой государства задачи по частичной мобилизации выполнены. Об этом говорится в сообщении МО РФ.

В район СВО направлены 82 тысячи мобилизованных человек. <…> Установленное вами задание — 300 тысяч [призванных] — выполнено, — отметил Сергей Шойгу.

По словам министра, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах минобороны, где проходят подготовку.

Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, добавил Шойгу.

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Владимир Путин во время встречи с Сергеем Шойгу отметил, что нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, а ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась.

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