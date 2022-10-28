Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены

В пятницу, 28 октября, Владимир Путин принял министра обороны РФ Сергея Шойгу с докладом о результатах частичной мобилизации.
Министр отметил, что поставленные главой государства задачи по частичной мобилизации выполнены. Об этом говорится в сообщении МО РФ.
В район СВО направлены 82 тысячи мобилизованных человек. <…> Установленное вами задание — 300 тысяч [призванных] — выполнено, — отметил Сергей Шойгу.
По словам министра, средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах минобороны, где проходят подготовку.
Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, добавил Шойгу.
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Шойгу отметил, что нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, а ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась.