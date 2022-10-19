В Свердловскую область из Луганска вернули 8 призванных по частичной мобилизации

Житель Полевского был призван по частичной мобилизации с гнойной экземой на руках. Отец мобилизованного обратился к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, с просьбой найти сына. Призванного вернули на повторную медкомиссию из Луганска. По словам Иванова с ним отозваны еще семь мобилизованных, пишет «Урал-Коммерсант».
Парламентарий отметил, что ему неизвестно, все ли мобилизованные являются уроженцами Свердловской области.
Ко мне обратился отец одного мобилизованного из Полевского, у которого гнойная экзема на руках. Когда стало известно, что его отправили в Луганск, я написал обращение в военную прокуратуру. Ведомство моментально отреагировало. Позже оказалось, что вместе с ним отправили еще семерых мужчин, у которых также были проблемы со здоровьем, — отметил Максим Иванов.
Ранее сообщалось, что 700 мобилизованных отправлены домой из учебного центра в Елани.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.