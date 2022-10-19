В Свердловскую область из Луганска вернули 8 призванных по частичной мобилизации

Житель Полевского был призван по частичной мобилизации с гнойной экземой на руках. Отец мобилизованного обратился к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, с просьбой найти сына. Призванного вернули на повторную медкомиссию из Луганска. По словам Иванова с ним отозваны еще семь мобилизованных, пишет «Урал-Коммерсант».