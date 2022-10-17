Депутатов Госдумы и сенаторов СФ предлагают лишить брони по частичной мобилизации

Если предлагаемый закон будет принят, то пункт, касающийся брони для депутатов и сенаторов, из него исключат. На отсрочку парламентарии смогут претендовать на общих основаниях. Критерии призыва утверждены Генштабом минобороны РФ. Об этом пишут «Известия».