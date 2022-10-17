Депутатов Госдумы и сенаторов СФ предлагают лишить брони по частичной мобилизации

Если предлагаемый закон будет принят, то пункт, касающийся брони для депутатов и сенаторов, из него исключат. На отсрочку парламентарии смогут претендовать на общих основаниях. Критерии призыва утверждены Генштабом минобороны РФ. Об этом пишут «Известия».
Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. <...> Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно, – написал в своем телеграм-канале, лидер фракции СРЗП Сергей Миронов.– написал в своем телеграм-канале, лидер фракции СРЗП Сергей Миронов.
Фракция Миронова предлагает также изменить порядок частичной мобилизации сотрудников некоторых ведомств. В частности, документ предполагает, что сотрудники силовых ведомств будут призваны в первоочередном порядке.
В первую очередь, по частичной мобилизации могут отправиться те, кто служит в следующих структурах:
Под первоочередную мобилизацию могут попасть и те, кто уже служил в армии, однако был уволен и зачислен в запас.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В планах министерства обороны России набрать 300 тысяч человек с боевым опытом и соответствующей специальностью.