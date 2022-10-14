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На выстрелы с полигона пожаловались жители Тагила, а мобилизация завершается

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила могут высказать предложения по благоустройству города, а мобилизация продлится еще две недели. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 октября.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления 14 октября рассказал о том, что частичная мобилизация подходит к концу. Он сообщил, что она завершится примерно через две недели.

Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации
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В Нижнем Тагиле жители рассказывают о выстрелах и взрывах, которые слышатся с полигонов на Вагонке и Старателе в разное время суток. Тагильчане говорят, что от звуков с полигона ночью у автомобилей во дворах срабатывали сигнализации, собаки лаяли от испуга и шум не давал спать. 

Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники
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Спецавтомобили прибыли на улицу Островского в Нижнем Тагиле утром 14 октября. По словам очевидцев, пожарные проверяли здание суда, а в налоговую инспекцию и отделение полиции, расположенные рядом, они не заходили.

Названа причина приезда 10 пожарных машин к зданию Ленинского суда в Нижнем Тагиле
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Информацию о том, что уклонистов от военной службы из Нижнего Тагила будут выявлять автоинспекторы, опроверг журналисту TagilCity.ru замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.

В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
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Администрация Нижнего Тагила объявила сбор предложений горожан по благоустройству территории. Все заявки пройдут отбор и онлайн-голосование. Отобранные предложения получат финансирование в 2024 году.

В Нижнем Тагиле выберут места для благоустройства
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