На выстрелы с полигона пожаловались жители Тагила, а мобилизация завершается

В Нижнем Тагиле жители рассказывают о выстрелах и взрывах, которые слышатся с полигонов на Вагонке и Старателе в разное время суток. Тагильчане говорят, что от звуков с полигона ночью у автомобилей во дворах срабатывали сигнализации, собаки лаяли от испуга и шум не давал спать.