На выстрелы с полигона пожаловались жители Тагила, а мобилизация завершается

Президент России Владимир Путин в ходе выступления 14 октября рассказал о том, что частичная мобилизация подходит к концу. Он сообщил, что она завершится примерно через две недели.
В Нижнем Тагиле жители рассказывают о выстрелах и взрывах, которые слышатся с полигонов на Вагонке и Старателе в разное время суток. Тагильчане говорят, что от звуков с полигона ночью у автомобилей во дворах срабатывали сигнализации, собаки лаяли от испуга и шум не давал спать.
Спецавтомобили прибыли на улицу Островского в Нижнем Тагиле утром 14 октября. По словам очевидцев, пожарные проверяли здание суда, а в налоговую инспекцию и отделение полиции, расположенные рядом, они не заходили.
Информацию о том, что уклонистов от военной службы из Нижнего Тагила будут выявлять автоинспекторы, опроверг журналисту TagilCity.ru замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.
Администрация Нижнего Тагила объявила сбор предложений горожан по благоустройству территории. Все заявки пройдут отбор и онлайн-голосование. Отобранные предложения получат финансирование в 2024 году.