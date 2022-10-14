Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации

Также Владимир Путин отметил, что нет необходимости в ближайшем будущем расширять объемы частичной мобилизации. Он рассказал, что в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ призвали 222 тысяч человек из предполагаемых 300 тысяч, которых планируется набрать и о которых сообщалось 21 сентября.