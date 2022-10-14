Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации

Также Владимир Путин отметил, что нет необходимости в ближайшем будущем расширять объемы частичной мобилизации. Он рассказал, что в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ призвали 222 тысяч человек из предполагаемых 300 тысяч, которых планируется набрать и о которых сообщалось 21 сентября.
Также Путин объяснил, почему он объявил частичную мобилизацию. Он сказал, что «держать линию соприкосновения более тысячи километров только силами контрактников невозможно». По его словам, 33 тысяч мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Помимо этого, Владимир Путин затронул вопрос «бестолковщины» в военкоматах. Он связал проблемы, возникшие там, со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Он сказал, что информационная база военкоматов сейчас обновляется.