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Дворников и работников ЖКХ Екатеринбурга освободят от частичной мобилизации

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
Дворники, а также работники жилищно-коммунального сектора будут освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Список профессий озвучил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Речь идет о тех работниках, которые занимаются уборкой городских улиц, а также эксплуатацией коммунальных сетей. Мэр рассказал об этом во время визита в ДЭУ Ленинского района, сообщает Ура.ру.

Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети, — сказал глава города.

Напомним, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Тогда сообщалось, что для военной службы призовут 300 тысяч человек с боевым опытом.

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#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Дворники#Жкх#Чиновники#Рабочие
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