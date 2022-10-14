Дворников и работников ЖКХ Екатеринбурга освободят от частичной мобилизации

Речь идет о тех работниках, которые занимаются уборкой городских улиц, а также эксплуатацией коммунальных сетей. Мэр рассказал об этом во время визита в ДЭУ Ленинского района, сообщает Ура.ру.
Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети, — сказал глава города.
Напомним, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Тогда сообщалось, что для военной службы призовут 300 тысяч человек с боевым опытом.