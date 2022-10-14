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Прокуратура потребует с уральских военкоматов устранить ошибки частичной мобилизации

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI
Военная прокуратура направит в военные комиссариаты Свердловской области документы с требованием устранить ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации.

Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов, который также заявил о намерении направить собственное обращение, сообщает Ура.ру.

Парламентарий сказал, что в своей жалобе он будет требовать, чтобы представители военкоматов не гнались за количеством, а преследовали качественные показатели. Это нужно для того, чтобы не мобилизовали тех граждан, которые по состоянию здоровья не должны подлежать призыву.

Речь идет, например, о тех гражданах, кто стоит на учете у психиатра, болеет эпилепсией, СПИДом, аутизмом, или те, у кого есть бронь.

Также депутат сказал, что ошибки военкоматов оперативно устраняются. По всем ЧП проводится тщательная проверка.

Напомним, ранее Максим Иванов сообщил о 700 мужчинах, которых отправили обратно домой из Елани. Часть из них была призвана по ошибке – они не подходят под критерии частичной мобилизации.

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#Происшествия#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военкомат#Военные#Прокуратура#Ошибки#Проверка#Елена Озерова
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