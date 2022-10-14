Прокуратура потребует с уральских военкоматов устранить ошибки частичной мобилизации

Парламентарий сказал, что в своей жалобе он будет требовать, чтобы представители военкоматов не гнались за количеством, а преследовали качественные показатели. Это нужно для того, чтобы не мобилизовали тех граждан, которые по состоянию здоровья не должны подлежать призыву.