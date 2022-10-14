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Названа причина приезда 10 пожарных машин к зданию Ленинского суда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:07
Фото: TagilCity.ru
О причинах приезда 10 пожарных машин к зданию Ленинского суда на улице Островского рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Спецавтомобили прибыли на улицу Островского утром 14 октября. По словам очевидцев, пожарные проверяли здание суда, а в налоговую инспекцию и отделение полиции, расположенные рядом, они не заходили.

В суде появился запах жженого дерева. Соответственно, сотрудники вызвали пожарную охрану и спецслужбы. Огнеборцы все проверили, возгорания нигде не заметили. Эвакуация людей не проводилась, — пояснили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

В ведомстве пояснили, что около 10.30 автомобили пожарной службы начали разъезжаться.

Фото: TagilCity.ru
Около 10 пожарных машин приехали к зданию суда в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пожарные#Суд#Возгорание#Машины
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