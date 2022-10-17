О ходе частичной мобилизации рассказали в свердловском военкомате

В Свердловской области частичная мобилизация продолжается. На днях возобновится отправка и призыв мобилизованных. Военкоматы уточняют данные военнообязанных в запасе, пишет Е1.
У каждого субъекта страны и муниципального образования свои планы по мобилизации, - отметила пресс-секретарь военкомата Свердловской области Алена Сочнева.
Сотрудники военкомата разбираются с мобилизационными ресурсами. Уточняются учетные данные граждан. Призывники должны прийти и рассказать о состоянии здоровья, наличии детей и брони.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. 17 октября в Москве закроются пункты сбора мобилизованных. Разосланные повестки прекратят действовать.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В планах министерства обороны России набрать 300 тысяч человек с боевым опытом и соответствующей специальностью.