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О ходе частичной мобилизации рассказали в свердловском военкомате

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Военный комиссариат Свердловской области продолжит работу по частичной мобилизации. Сейчас идет плановая проверка военнообязанных в запасе.

В Свердловской области частичная мобилизация продолжается. На днях возобновится отправка и призыв мобилизованных. Военкоматы уточняют данные военнообязанных в запасе, пишет Е1. 

У каждого субъекта страны и муниципального образования свои планы по мобилизации, - отметила пресс-секретарь военкомата Свердловской области Алена Сочнева. 

Сотрудники военкомата разбираются с мобилизационными ресурсами. Уточняются учетные данные граждан. Призывники должны прийти и рассказать о состоянии здоровья, наличии детей и брони. 

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. 17 октября в Москве закроются пункты сбора мобилизованных. Разосланные повестки прекратят действовать.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В планах министерства обороны России набрать 300 тысяч человек с боевым опытом и соответствующей специальностью.

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