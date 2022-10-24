Сроки окончания частичной мобилизации назвали в Госдуме

14 октября, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин сообщил: частичная мобилизация должна завершиться через 2 недели. К этому времени необходимое число резервистов должно быть набрано. В Госдуме сообщили, что на данный момент на обучение отправлено 260 тысяч мужчин из нужных 300 тысяч.

Сюжет Частичная мобилизация в России