Сроки окончания частичной мобилизации назвали в Госдуме

По данным Николая Панкова, слова которого передает Нина Останина, частичная мобилизация должна завершиться на текущей неделе.
Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что осталось мобилизовать всего 14% военнослужащих. Выводы член Госдумы сделала по итогам беседы с заместителем министра обороны России Николаем Панковым, передает ТАСС.
Напомним, что детям мобилизованных резервистов полагается ряд льгот: одежда, обувь, мягкий и твердый инвентарь, а также горячее питание в школах по выбору завтрак или обед.