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Сроки окончания частичной мобилизации назвали в Госдуме

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
14 октября, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин сообщил: частичная мобилизация должна завершиться через 2 недели. К этому времени необходимое число резервистов должно быть набрано. В Госдуме сообщили, что на данный момент на обучение отправлено 260 тысяч мужчин из нужных 300 тысяч.

По данным Николая Панкова, слова которого передает Нина Останина, частичная мобилизация должна завершиться на текущей неделе.

Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что осталось мобилизовать всего 14% военнослужащих. Выводы член Госдумы сделала по итогам беседы с заместителем министра обороны России Николаем Панковым, передает ТАСС. 

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Напомним, что детям мобилизованных резервистов полагается ряд льгот: одежда, обувь, мягкий и твердый инвентарь, а также горячее питание в школах по выбору завтрак или обед.

Детям мобилизованных в Свердловской области предоставят горячее питание и одежду
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Россия#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация
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