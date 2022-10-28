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27 тысяч предпринимателей призваны в ВС РФ по частичной мобилизации

Сегодня, 15:07
Фото: пресс-служба Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе выполнения частичной мобилизации. Поставленные главой государства задачи выполнены, отметил министр обороны страны.

Сергей Шойгу отметил социальный состав мобилизованных. Так в рядах призванных в зону спецоперации 27 тысяч бизнесменов, 1300 сотрудников органов исполнительной власти разного уровня, говорится в сообщении МО РФ.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
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Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Сергей Шойгу добавил, что проблемы со снабжением мобилизованных сейчас решены. В действующие войска направлены 82 тысячи мобилизованных.

Владимир Путин отметил, что необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов. По словам главы государства, ошибки были неизбежны, мобилизация давно не проводилась.

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.

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