27 тысяч предпринимателей призваны в ВС РФ по частичной мобилизации

Сергей Шойгу отметил социальный состав мобилизованных. Так в рядах призванных в зону спецоперации 27 тысяч бизнесменов, 1300 сотрудников органов исполнительной власти разного уровня, говорится в сообщении МО РФ.
Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Сергей Шойгу добавил, что проблемы со снабжением мобилизованных сейчас решены. В действующие войска направлены 82 тысячи мобилизованных.
Владимир Путин отметил, что необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов. По словам главы государства, ошибки были неизбежны, мобилизация давно не проводилась.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.