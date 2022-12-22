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Депутаты отправили в отставку главу Алапаевска

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Главу города Алапаевска Сайгида Билалова уволили с занимаемой должности по инициативе депутатов.

С 22 декабря мэр отправлен в отставку раньше срока окончания его полномочий. Об этом сообщил депутат гордумы Сергей Подкорытов.

Сам экс-мэр подтвердил снятие с должности в беседе с Ура.ру. Также он добавил, что не согласен с таким решением. Его он намерен оспаривать в судебном порядке. С иском он планирует пойти 23 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Сайгид Билалов повторно проводил на спецоперацию своего сына. Ранее тот возвращался с фронта с ранением головы, а после реабилитации почувствовал в себе силы вернуться туда вновь. Сам молодой человек отметил, что готов ко всему.

Сын главы Алапаевска уехал на спецоперацию после ранения
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#Политика#Новости УрФО#Алапаевск#Мэр#Уволен#Елена Озерова
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