Депутаты отправили в отставку главу Алапаевска

С 22 декабря мэр отправлен в отставку раньше срока окончания его полномочий. Об этом сообщил депутат гордумы Сергей Подкорытов.
Сам экс-мэр подтвердил снятие с должности в беседе с Ура.ру. Также он добавил, что не согласен с таким решением. Его он намерен оспаривать в судебном порядке. С иском он планирует пойти 23 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что Сайгид Билалов повторно проводил на спецоперацию своего сына. Ранее тот возвращался с фронта с ранением головы, а после реабилитации почувствовал в себе силы вернуться туда вновь. Сам молодой человек отметил, что готов ко всему.