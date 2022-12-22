Депутаты отправили в отставку главу Алапаевска

Напомним, ранее сообщалось, что Сайгид Билалов повторно проводил на спецоперацию своего сына. Ранее тот возвращался с фронта с ранением головы, а после реабилитации почувствовал в себе силы вернуться туда вновь. Сам молодой человек отметил, что готов ко всему.