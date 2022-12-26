Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга

Младшей дочери было пять месяцев. Двум другим детям — десять и пятнадцать лет. По словам местной жительницы, после совершения убийства мать разослала СМС родственникам. Когда полиция зашла в квартиру, то она лежала на их телах. Женщину вывели из квартиры в наручниках, а вместе с ней молодого человека.