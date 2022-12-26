Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга

Младшей дочери было пять месяцев. Двум другим детям — десять и пятнадцать лет. По словам местной жительницы, после совершения убийства мать разослала СМС родственникам. Когда полиция зашла в квартиру, то она лежала на их телах. Женщину вывели из квартиры в наручниках, а вместе с ней молодого человека.
Соседи рассказывают, что семья была положительной. 10-летний мальчик часто гулял на детской площадке с братом. Никто из детей не жаловался на конфликты в семье, пишет Е1. Семья была полной, а у отца есть автомобиль. Мальчики увлекались спортом.
Соседи рассказали, что слышали крики. Дети просили остановиться мать. Однако вызывать полицию не спешили, так как посчитали, что это был обычный конфликт.
Следователи на данный момент возбудили уголовное дело за убийство двух и более детей. В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы преступления. По ним назначены экспертизы. Также истребуется характеристика семьи. В СК по Свердловской области уточнили, что в ходе следствия будут установлены причины, которые привели к трагедии.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиция проводит опрос соседей и владельца жилья, где проживала семья. Также устанавливаются причины, почему семья снимала жилье.