Синоптики выявили погодные аномалии в 2022 году в Свердловской области

В основном, они наблюдались в первой половине года. По словам синоптика главного Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, по погодным условиям год не был особенно примечательным.
Однако зимний месяц февраль был теплым, а весенний месяц март – аномально холодным. Также она добавила, что май был довольно холодным месяцем для завершения весны. К тому же в нем наблюдалось множество осадков. Июль же выдался, напротив, засушливым – было мало осадков.
Ранее синоптики прогнозировали, что в период перед новым годом жителей региона ожидают морозы. Столбики термометров могут опуститься до -22 градусов.