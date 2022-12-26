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Синоптики выявили погодные аномалии в 2022 году в Свердловской области

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
В 2022 году синоптики из Свердловской области выявили природные аномалии в регионе.

В основном, они наблюдались в первой половине года. По словам синоптика главного Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, по погодным условиям год не был особенно примечательным.

Однако зимний месяц февраль был теплым, а весенний месяц март – аномально холодным. Также она добавила, что май был довольно холодным месяцем для завершения весны. К тому же в нем наблюдалось множество осадков. Июль же выдался, напротив, засушливым – было мало осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в период перед новым годом жителей региона ожидают морозы. Столбики термометров могут опуститься до -22 градусов.

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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Аномалии#Погода#Прогноз погоды
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