Синоптики выявили погодные аномалии в 2022 году в Свердловской области

Однако зимний месяц февраль был теплым, а весенний месяц март – аномально холодным. Также она добавила, что май был довольно холодным месяцем для завершения весны. К тому же в нем наблюдалось множество осадков. Июль же выдался, напротив, засушливым – было мало осадков.