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Три человека получили переломы и ушибы в ДТП на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Три человека были госпитализированы в больницу № 2 в Нижнем Тагиле с ушибами и переломами после ДТП на Свердловском шоссе. За два дня это уже третья авария на данном участке. ГИБДД утром 10 января перекрыла улицу для чистки дороги от снежного наката.

Авария случилась 9 января около 21:30. Водитель Hyundai Tucson 1990 года рождения ехал со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина. На 13-м километре Южного подъезда он не справился с управлением и автомобиль занесло. Далее иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в Nissan Leaf под управлением водителя мужчины, 1962 года рождения, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате ДТП три человека получили травмы. Водитель Hyundai Tucson госпитализирован с ушибом правой голени, переломом пальца правой кисти. Также в больницу попала пассажирка 1991 года рождения с предварительным диагнозом «перелом левого плеча». Водитель Nissan Leaf получил ушибы грудной клетки и легкого.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД провели тщательный осмотр и опросили очевидцев. Водителей проверили на состояние опьянения. На момент ДТП они были трезвы.

В ГИБДД напомнили, что в текущей дорожной обстановке из-за морозов нужно исключить любые опасные маневры, а также управлять транспортом со скоростью, отвечающей погодным и дорожным условиям.

Напомним, 8 и 9 января на Северном шоссе произошли еще два ДТП. В результате пострадали три человека, в том числе 12-летняя девочка. Сам участок дороги был перекрыт утром 10 января для устранения снежного наката, который образовался на дороге из-за погоды.

Стало известно время открытия Южного подъезда к Нижнему Тагилу
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#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Авария#ГИБДД#Свердловское шоссе
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