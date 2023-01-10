Три человека получили переломы и ушибы в ДТП на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Три человека были госпитализированы в больницу № 2 в Нижнем Тагиле с ушибами и переломами после ДТП на Свердловском шоссе. За два дня это уже третья авария на данном участке. ГИБДД утром 10 января перекрыла улицу для чистки дороги от снежного наката.

Авария случилась 9 января около 21:30. Водитель Hyundai Tucson 1990 года рождения ехал со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина. На 13-м километре Южного подъезда он не справился с управлением и автомобиль занесло. Далее иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в Nissan Leaf под управлением водителя мужчины, 1962 года рождения, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД В результате ДТП три человека получили травмы. Водитель Hyundai Tucson госпитализирован с ушибом правой голени, переломом пальца правой кисти. Также в больницу попала пассажирка 1991 года рождения с предварительным диагнозом «перелом левого плеча». Водитель Nissan Leaf получил ушибы грудной клетки и легкого. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД провели тщательный осмотр и опросили очевидцев. Водителей проверили на состояние опьянения. На момент ДТП они были трезвы. В ГИБДД напомнили, что в текущей дорожной обстановке из-за морозов нужно исключить любые опасные маневры, а также управлять транспортом со скоростью, отвечающей погодным и дорожным условиям. Напомним, 8 и 9 января на Северном шоссе произошли еще два ДТП. В результате пострадали три человека, в том числе 12-летняя девочка. Сам участок дороги был перекрыт утром 10 января для устранения снежного наката, который образовался на дороге из-за погоды. Стало известно время открытия Южного подъезда к Нижнему Тагилу Узнать подробнее Читайте также: Инкассаторский автомобиль влетел в дерево на Северном шоссе в Нижнем Тагиле Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу 12-летняя девочка пострадала в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу