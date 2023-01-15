Хозяин собаки нашел своего пса с простреленной головой под Алапаевском

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Все случилось в период новогодних каникул. Своего питомца по кличке Тема он нашел в лесу под селом с огнестрельным ранением. Ранее, 28 декабря, животное сбежало со двора частного дома. Сделал так пес не в первый раз, но ранее он всегда возвращался, пишет «КП-Екатеринбург».
Хозяин собаки Наиль пошел на поиски 2 января. Когда он нашел труп своего питомца, то увидел рядом с ним тело еще одной собаки, а также одного раненого в лапу пса, от которого по снегу шел шлейф крови.
У моей собаки был пробит пулей череп. Я побежал домой, чтобы взять сани и как-то попытаться спасти живую собаку, - рассказал Наиль.
Пока он бежал домой, успел позвонить в дежурную часть и рассказать о случившемся. Дома он взял одеяло, сварил еду для раненого пса, нашел ветеринаров и зарядил мобильное устройство.
Когда мужчина вернулся на место, тел животных здесь уже не было, и все было расчищено.
Мне кажется, что умирающую собаку просто задавили грейдером. Участковый сказал, что здесь расчистили местность, чтобы сделать хранилище дров. Хотя, это показалось мне странным, - добавил мужчина.
Далее в сугробе ему удалось откопать лишь тело своей собаки. Остальных он не нашел. Наиль рассказал, что полицейский не стал брать у него фото и видео, записанные на месте ЧП. И сказал, что «Нет тела - нет дела». Также он посоветовал отправить труп на экспертизу в Екатеринбург. Также страж порядка убеждал его не писать заявление, утверждает Наиль.
В пресс-группе полиции Алапаевска рассказали, что сообщение о происшествии было зарегистрировано 2 января. И что информация о нереагирующем на ЧП полицейском – неправда. Причина гибели животного устанавливается.