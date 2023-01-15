Хозяин собаки нашел своего пса с простреленной головой под Алапаевском

Далее в сугробе ему удалось откопать лишь тело своей собаки. Остальных он не нашел. Наиль рассказал, что полицейский не стал брать у него фото и видео, записанные на месте ЧП. И сказал, что «Нет тела - нет дела». Также он посоветовал отправить труп на экспертизу в Екатеринбург. Также страж порядка убеждал его не писать заявление, утверждает Наиль.



В пресс-группе полиции Алапаевска рассказали, что сообщение о происшествии было зарегистрировано 2 января. И что информация о нереагирующем на ЧП полицейском – неправда. Причина гибели животного устанавливается.