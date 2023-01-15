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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на издевательства соседями над собакой

Сегодня, 06:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле женщина пожаловалась на своих соседей, которые, по ее словам, издеваются над собакой не дают никому ей помочь.

Также она уверена, что соседи морят собаку голодом и холодом, сообщается в сообществе «ЧП Нижний Тагил». Тагильчанка пояснила, что ей известно о том, что хозяева прицепили пса на цепь в частном доме. Эту картину она видит из окна пятиэтажки.

Наблюдать за соседями она начала еще летом. Тогда женщина много времени проводила на балконе и обратила внимание, что собаку редко поят водой, несмотря на жару. По ее словам, на этой проблеме акцентировали внимание и другие соседи.

Тагильчанка даже обращалась к соседям с просьбой выпустить собаку погулять и напоить ее водой. Сперва они слушались, а потом стали игнорировать заботливую соседку.

С наступлением холодов ситуация усугубилась, сообщает очевидица событий. Она стала подкармливать пса через забор. Тагильчанка переживала за то, не умрет ли он. Заметив это, хозяева пса пересадили питомца подальше от забора. Женщина утверждает, что теперь более недели они не подходят к животному.

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#Елена Озерова#Происшествия#Собака#Голод#Соседка#Жалоба#Нижний Тагил
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