В авиакатастрофе в Непале погибла беременная блогер из России

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Девушку звали Елена Бандуро. Перед вылетом в соцсетях она выложила фотографию из аэропорта. Елена работала в сфере SMM и вела собственный блог о путешествиях, пишет Life.ru. По их данным, она была беременна.
Блогер была уроженкой Москвы, но жила в Казахстане и трудилась в удаленном формате.
Ранее стало известно, что в самолете было четыре гражданина России: Виктория Алтунина, Виктор и Юрий Лугины, а также Елена Бандуро.
Всего на борту находилось 72 человека. Также там были жители Австралии, Франции, Аргентины, Индии, Южной Кореи и Ирландии.