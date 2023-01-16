В авиакатастрофе в Непале погибла беременная блогер из России

Девушку звали Елена Бандуро. Перед вылетом в соцсетях она выложила фотографию из аэропорта. Елена работала в сфере SMM и вела собственный блог о путешествиях, пишет Life.ru. По их данным, она была беременна.



Блогер была уроженкой Москвы, но жила в Казахстане и трудилась в удаленном формате.

Ранее стало известно, что в самолете было четыре гражданина России: Виктория Алтунина, Виктор и Юрий Лугины, а также Елена Бандуро.



Всего на борту находилось 72 человека. Также там были жители Австралии, Франции, Аргентины, Индии, Южной Кореи и Ирландии.