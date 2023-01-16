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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В авиакатастрофе в Непале погибла беременная блогер из России

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Беременная блогер из России оказалась в числе погибших при крушении самолета в Непале.

Девушку звали Елена Бандуро. Перед вылетом в соцсетях она выложила фотографию из аэропорта. Елена работала в сфере SMM и вела собственный блог о путешествиях, пишет Life.ru. По их данным, она была беременна.

Блогер была уроженкой Москвы, но жила в Казахстане и трудилась в удаленном формате.
Ранее стало известно, что в самолете было четыре гражданина России: Виктория Алтунина, Виктор и Юрий Лугины, а также Елена Бандуро.

Всего на борту находилось 72 человека. Также там были жители Австралии, Франции, Аргентины, Индии, Южной Кореи и Ирландии.

На борту упавшего в Непале самолета находились четверо россиян
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#Происшествия#Крушение#Самолет#Погибшие#Авиакатастрофа#Елена Озерова
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