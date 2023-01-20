Тариф на электроэнергию будет снижен в Свердловской области

В ноябре РЭК установила новые тарифы на свет. Согласно им, один киловатт-часа в домах с газовыми плитами при двухтарифном приборе учета днем 7 рублей 36 копеек (ранее на два рубля дешевле). В ночное время тариф выростал до 2 рублей 86 копеек.