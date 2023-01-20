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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Тариф на электроэнергию будет снижен в Свердловской области

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Электроэнергия подешевеет в Свердловской области. С 1 февраля будет действовать спецтариф.

Постановление об этом опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии. Ранее ФАС отменил постановление РЭК, которое подняло дневной тариф на электроснабжение для свердловчан сразу на треть.

В ноябре РЭК установила новые тарифы на свет. Согласно им, один киловатт-часа в домах с газовыми плитами при двухтарифном приборе учета днем 7 рублей 36 копеек (ранее на два рубля дешевле). В ночное время тариф выростал до 2 рублей 86 копеек.

Согласно новому постановлению РЭК, тариф на электроэнергию днем останется на уровне 5 рублей 44 копеек, ночью – 2 рублей 59 копеек. Данные тарифы будут действительны до 31 декабря 2023 года.

ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию
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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Тариф#Электроэнергия#Свет
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