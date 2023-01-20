Тариф на электроэнергию будет снижен в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Постановление об этом опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии. Ранее ФАС отменил постановление РЭК, которое подняло дневной тариф на электроснабжение для свердловчан сразу на треть.
В ноябре РЭК установила новые тарифы на свет. Согласно им, один киловатт-часа в домах с газовыми плитами при двухтарифном приборе учета днем 7 рублей 36 копеек (ранее на два рубля дешевле). В ночное время тариф выростал до 2 рублей 86 копеек.
Согласно новому постановлению РЭК, тариф на электроэнергию днем останется на уровне 5 рублей 44 копеек, ночью – 2 рублей 59 копеек. Данные тарифы будут действительны до 31 декабря 2023 года.