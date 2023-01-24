Мужчина со шрамом на подбородке пропал в поселке под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
Среди примет мужчины — рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза серо-голубого цвета, темные волосы. Также у мужчины имеется шрам под подбородком.
Во что именно был одет мужчина в день пропажи, неизвестно, сообщили в ДПСО «Прорыв».
Отмечается, что последний раз мужчина выходил на связь 21 января.
Напомним, в Екатеринбурге пропала 83-летняя Надежда Симонова. Она пропала 23 января. Известно, что в день пропажи женщина была одета в синий свитер с белыми узорами и черные сапоги. При себе у пенсионерки были палки для скандинавской борьбы.