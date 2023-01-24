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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Мужчина со шрамом на подбородке пропал в поселке под Верхней Пышмой

Сегодня, 06:01
Фото: 1MI
Пропавший 48-летний Андрей Новиков разыскивается в поселке Сагры Верхнепышминского ГО Свердловской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

Среди примет мужчины — рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза серо-голубого цвета, темные волосы. Также у мужчины имеется шрам под подбородком.

Во что именно был одет мужчина в день пропажи, неизвестно, сообщили в ДПСО «Прорыв».

Фото: ДПСО "Прорыв"

Отмечается, что последний раз мужчина выходил на связь 21 января.

Напомним, в Екатеринбурге пропала 83-летняя Надежда Симонова. Она пропала 23 января. Известно, что в день пропажи женщина была одета в синий свитер с белыми узорами и черные сапоги. При себе у пенсионерки были палки для скандинавской борьбы.

83-летняя пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы пропала в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Пропавшие#Пенсионеры#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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