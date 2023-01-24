Мужчина со шрамом на подбородке пропал в поселке под Верхней Пышмой

Напомним, в Екатеринбурге пропала 83-летняя Надежда Симонова. Она пропала 23 января. Известно, что в день пропажи женщина была одета в синий свитер с белыми узорами и черные сапоги. При себе у пенсионерки были палки для скандинавской борьбы.