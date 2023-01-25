Увековечить память о гибели туристов на перевале Дятлова планируется в Екатеринбурге

Напомним, 2 февраля 1959 года туристическая группа Игоря Дятлова погибла в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. До сих пор обстоятельства гибели группы остаются неизвестными. По какой-то причине туристы в ночное время разрезали стенку палатки и вышли на мороз без верхней одежды. Через несколько месяцев их тела были обнаружены на различных расстояниях от палатки.