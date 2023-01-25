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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Увековечить память о гибели туристов на перевале Дятлова планируется в Екатеринбурге

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
В УрФУ в Екатеринбурге планируется установить мемориальную плиту, которая увековечит память туристов группы Игоря Дятлова, погибших при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года.

Об этом рассказал участник поисков группы Петр Бартоломей. По его словам, ректор УрФУ поддержал инициативу о создании памятной плиты.

УрФУ отмечает Бартоломей, является продолжателем УПИ, которое окончили погибшие студенты. Сооружение станет знаковым.

Напомним, 2 февраля 1959 года туристическая группа Игоря Дятлова погибла в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. До сих пор обстоятельства гибели группы остаются неизвестными. По какой-то причине туристы в ночное время разрезали стенку палатки и вышли на мороз без верхней одежды. Через несколько месяцев их тела были обнаружены на различных расстояниях от палатки.

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#Ирина Кирилова#Перевал дятлова#Память#Доска#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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