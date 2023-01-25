Увековечить память о гибели туристов на перевале Дятлова планируется в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Об этом рассказал участник поисков группы Петр Бартоломей. По его словам, ректор УрФУ поддержал инициативу о создании памятной плиты.
УрФУ отмечает Бартоломей, является продолжателем УПИ, которое окончили погибшие студенты. Сооружение станет знаковым.
Напомним, 2 февраля 1959 года туристическая группа Игоря Дятлова погибла в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. До сих пор обстоятельства гибели группы остаются неизвестными. По какой-то причине туристы в ночное время разрезали стенку палатки и вышли на мороз без верхней одежды. Через несколько месяцев их тела были обнаружены на различных расстояниях от палатки.