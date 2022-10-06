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В Екатеринбурге два блогера судятся из-за перевала Дятлова

6 октября 12:14
Фото: 1MI
В Свердловском областном суде завершился процесс блогеров-исследователей тайны гибели группы Дятлова. Суд оценил нравственные страдания блогера-истца в 5 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе суда.

Блогеры Алексей А и Олег Р. занимаются изучением истории гибели группы Дятлова. В ходе общения мнения блогеров разошлись и один из них начал судебную тяжбу. 

В феврале 2021 года на канале Алексея А. вышла стрим-трансляция «Перевал Дятлова. Моя версия». Бывший товарищ стримера по исследованию происшествия посчитал запись оскорбительной и подал в суд.

В своем иске, блогер Олег Р. оценил честь и достоинство в 150 тысяч рублей. Кроме того, истец просил суд обязать ответчика опубликовать опровержение на своем ютуб-канале.

Суд установил, что Алексей А. во время стрима действительно допустил нелицеприятные высказывания в адрес оппонента. Однако субъективное мнение без фактов судья посчитал недостаточным для удовлетворения иска. Суд отказал истцу в требовании опровержения.

Моральный ущерб истца Тавдинский районный суд оценил в 5 тысяч рублей. Эта сумма не устроила блогера и он обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Изучив материалы дела, областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В феврале 1959 года на севере Свердловской области исчезла группа туристов во главе с Игорем Дятловым. В ходе поисков все туристы были обнаружены мертвыми в разных местах стоянки. Споры о версиях гибели группы Дятлова продолжаются до сих пор.

#Общество#Свердловская область#Перевал дятлова#Блогер#Свердловский областной суд#Федор Быстров
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