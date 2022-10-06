В Екатеринбурге два блогера судятся из-за перевала Дятлова

В феврале 1959 года на севере Свердловской области исчезла группа туристов во главе с Игорем Дятловым. В ходе поисков все туристы были обнаружены мертвыми в разных местах стоянки. Споры о версиях гибели группы Дятлова продолжаются до сих пор.