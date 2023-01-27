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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Свердловской области резко выросло число взяток и служебных подлогов

27 января 2023, 11:30
Фото: 1MI
В Свердловской области наблюдается резкий рост взяток и служебных подлогов, сообщили в полиции. Полицейский главк региона подвел итоги работы за 2022 год.

Согласно озвученным данным, наибольший рост преступлений произошел в сфере служебного подлога. Увеличение зафиксировано на 136%, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На втором месте находятся преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами, — 50,5%. За 2022 год правоохранители нашли 186 подозреваемых.

Фактов дачи взятки также стало больше на 19%. Также в прошлом году каждое четвертое зарегистрированное преступление в регионе было совершено в сфере IT. А каждым пятым пострадавшим от мошенников стали пожилые граждане.

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#Елена Озерова#Взятки#Преступления#Отчет#Статистика#Город#Новости УрФО
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