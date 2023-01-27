В Свердловской области резко выросло число взяток и служебных подлогов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Согласно озвученным данным, наибольший рост преступлений произошел в сфере служебного подлога. Увеличение зафиксировано на 136%, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
На втором месте находятся преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами, — 50,5%. За 2022 год правоохранители нашли 186 подозреваемых.
Фактов дачи взятки также стало больше на 19%. Также в прошлом году каждое четвертое зарегистрированное преступление в регионе было совершено в сфере IT. А каждым пятым пострадавшим от мошенников стали пожилые граждане.