Что ждет в России вернувшихся релокантов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагал сделать все возможное, чтобы вернуть россиян на родину. Речь шла о бизнесменах и специалистах высокого класса. Он заявлял, что в стране необходимо создать условия для возврата этих людей.
Одновременно с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал предложение о конфискации имущества у уехавших граждан. Также он предлагал отменить для них льготы и повысить налоговые ставки.
Кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский вспомнил, что подобные релокации происходили практически на всех этапах развития нашего государства. Последствия для всех вернувшихся были разными, сообщают «Новые известия».
Сколько эпох, столько конкретных мотиваций и перспектив. Одно дело – бегство бояр сперва из Литвы в Москву, а потом обратно в Литву в XVI веке. Это были очень рискованные мероприятия. Другое дело – «тушинские перелёты» и прочие боярские «измены и возвращения» в эпоху Смуты начала XVII века. Здесь риска почти не было, - сказал Даниил Коцюбинский.
В ХХ веке после революции граждане релоцировались несколькими волнами, и каждый раз их ожидал ряд проблем. По словам историка Алексея Кузнецова рассказывает, советские власти допустили множество ошибок, которые сохранились в памяти поколений.
Если мы говорим об эмиграции первой волны, то есть тех, кто в ходе гражданской войны и в последние ее дни и месяцы эмигрировал, довольно быстро пошла некоторая обратная волна. И советская власть поначалу была к этому не готова: в одних местах создавали фильтрационные пункты, в других вообще запрещали въезд, сказал Алексей Кузнецов.
Иммигрантов нанимали на работу как иностранцев по срочному контракту, а потом заявляли, что СССР не признаёт их иностранного гражданства и больше не выпускали за рубеж.
По словам историка, особый отпечаток наложили 30-е годы. Для Марины Цветаевой возвращение в СССР оказалось роковым: сперва арестовали её дочь и мужа, затем супруга ждал расстрел. А спустя два года женщина свела счеты с жизнью.
Также любой человек, вернувшийся из заграницы в СССР, мог подозреваться в ряде преступлений против государства. После следовали наказания с различными степенями тяжести. Даниил Коцюбинский считает, что релокантам важен курс развития страны, куда они смогли бы вернуться.
В настоящий момент, учитывая опыт прошлого, чтобы представители важных профессий решили вернуться в страну, считают эксперты, им нужно будет создать такие условия, от которых они не смогли бы отказаться.