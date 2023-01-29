Что ждет в России вернувшихся релокантов

Если мы говорим об эмиграции первой волны, то есть тех, кто в ходе гражданской войны и в последние ее дни и месяцы эмигрировал, довольно быстро пошла некоторая обратная волна. И советская власть поначалу была к этому не готова: в одних местах создавали фильтрационные пункты, в других вообще запрещали въезд, сказал Алексей Кузнецов.