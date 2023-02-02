Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Фестиваль пройдет 23 июня 2023 года, анкеты участников будут приниматься в срок до 5 марта, сообщили организаторы мероприятий.
Отмечается, что «Ночь музыки» - крупнейший в стране музыкальный фестиваль, на котором выступают популярные артисты из разных уголков страны.
Каждую поданную заявку от артистов оценят пять экспертов. Все они – представители российской музыкальной индустрии – продюсеры, промоутеры, ведущие и так далее.
В прошлом году фестиваль состоялся 24 июня. Тогда мероприятие запомнилось жителям и гостям города нападением на певицу МакSим, поножовщиной и горой мусора.