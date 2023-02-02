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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Названа дата проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге

2 февраля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Стало известно, в какой день в Екатеринбурге состоится «Ночь музыки».

Фестиваль пройдет 23 июня 2023 года, анкеты участников будут приниматься в срок до 5 марта, сообщили организаторы мероприятий.

Отмечается, что «Ночь музыки» - крупнейший в стране музыкальный фестиваль, на котором выступают популярные артисты из разных уголков страны.

Каждую поданную заявку от артистов оценят пять экспертов. Все они – представители российской музыкальной индустрии – продюсеры, промоутеры, ведущие и так далее.

В прошлом году фестиваль состоялся 24 июня. Тогда мероприятие запомнилось жителям и гостям города нападением на певицу МакSим, поножовщиной и горой мусора.

Фанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ночь музыки#Сцена#Артисты#Фестиваль#Новости УрФО#Свободное время
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