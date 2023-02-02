В Свердловской области прекращен прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Об этом сообщается на Госуслугах. Там указано, что такая услуга временно приостановлена со 2 февраля. При этом россияне по-прежнему могут оформить загранпаспорт старого образца – сроком на 5 лет.
При этом, что россиянин ранее уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через Госуслуги, то ему придет инструкция о том, как действовать.
В Минпромторге отметили, что производство чипов для 10-летних заграничных паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с «донастройкой некоторых процессов».