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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Свердловской области прекращен прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов

2 февраля 2023, 10:42
Фото: 1MI

В России перестали принимать заявления на выдачу загранпаспорта сроком на 10 лет

Заявления на выдачу биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет перестали принимать в России.

Об этом сообщается на Госуслугах. Там указано, что такая услуга временно приостановлена со 2 февраля. При этом россияне по-прежнему могут оформить загранпаспорт старого образца – сроком на 5 лет.

При этом, что россиянин ранее уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через Госуслуги, то ему придет инструкция о том, как действовать.

В Минпромторге отметили, что производство чипов для 10-летних заграничных паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с «донастройкой некоторых процессов».

Загранпаспорта сроком на 10 лет перестали выдавать в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Паспорт#Заявление#Выдача#Загранпаспорт#Общество
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