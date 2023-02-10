TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Силовики нагрянули на Цыганский поселок в Екатеринбурге

10 февраля 2023, 06:56
Фото: 1MI
Правоохранители нагрянули на Цыганский поселок, который расположен на ВИЗе в Екатеринбурге. Табор на улице Шекспира проверили, а его представителей погрузили в спецтранспорт в рамках профилактических мероприятий в дневное время суток 9 февраля.

Полицейские периодически проводят рейды в этом районе с целью пресечения действий злоумышленников, преступлений и нарушений порядка. По итогам мероприятий станет известно, были ли выявлены противоправные деяния и был ли кто-либо задержан, сообщает издание Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Летом в Цыганский поселок нагрянули представители сразу нескольких служб: ОМОНа, полиции и Росгвардии. Причиной повышенного внимания к местным жителям стало сообщение о преступлении. Всего к населенному пункту прибыло около 10 автомобилей силовиков.

Полиция, Росгвардия и ОМОН приехали в Цыганский поселок в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
С задержанных цыган сняли обвинение в изнасиловании трех школьниц в ЕкатеринбургеТолпа цыган избила мужчину металлической битой в ЕкатеринбургеНедовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Цыгане#Цыганский поселок#Полиция#Рейды
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
8 февраля 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
8 февраля 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
8 февраля 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
8 февраля 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04