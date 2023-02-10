Силовики нагрянули на Цыганский поселок в Екатеринбурге

Полицейские периодически проводят рейды в этом районе с целью пресечения действий злоумышленников, преступлений и нарушений порядка. По итогам мероприятий станет известно, были ли выявлены противоправные деяния и был ли кто-либо задержан, сообщает издание Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.