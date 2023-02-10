Силовики нагрянули на Цыганский поселок в Екатеринбурге

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Published Сегодня, 06:56
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Полицейские периодически проводят рейды в этом районе с целью пресечения действий злоумышленников, преступлений и нарушений порядка. По итогам мероприятий станет известно, были ли выявлены противоправные деяния и был ли кто-либо задержан, сообщает издание Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
Летом в Цыганский поселок нагрянули представители сразу нескольких служб: ОМОНа, полиции и Росгвардии. Причиной повышенного внимания к местным жителям стало сообщение о преступлении. Всего к населенному пункту прибыло около 10 автомобилей силовиков.