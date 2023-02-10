Стала известна дата обращения Владимира Путина к Федеральному собранию

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Мероприятие состоится в Гостином Дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что акцент в обращении будет сделан на СВО, экономической и социальной сферах. также на встречу могут быть приглашены участники спецоперации. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов опока открыт.
Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, что в конце 2022 года Владимир Путин сказал, что выступит в начале 2023 года, так как ему нужно больше времени для анализа ситуации. Тогда же было отмечено, что в 2017-м году послания также не было.