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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Стала известна дата обращения Владимира Путина к Федеральному собранию

10 февраля 2023, 11:26
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 21 февраля.

Мероприятие состоится в Гостином Дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что акцент в обращении будет сделан на СВО, экономической и социальной сферах. также на встречу могут быть приглашены участники спецоперации. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов опока открыт.

Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что в конце 2022 года Владимир Путин сказал, что выступит в начале 2023 года, так как ему нужно больше времени для анализа ситуации.   Тогда же было отмечено, что в 2017-м году послания также не было.

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#Елена Озерова#Послание#Президент#Выступление#Дата#Общество
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