В Нижнем Тагиле женщина из мести обвинила сожителя в угрозе убийством

В тот же день, вернувшись домой из полиции, женщина вспомнила, что ее мужчина является инвалидом 2 группы, что несомненно станет известно полицейским. Так как с августа 2021 года мужчина не может передвигаться, а только лежит в кровати. В связи с этим она поняла, что угрозы ножом с его стороны выглядят нереалистично.