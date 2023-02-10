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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Нижнем Тагиле женщина из мести обвинила сожителя в угрозе убийством

10 февраля 2023, 11:06
Фото: 1MI
Жительница поселка Горноуральский Пригородного района Нижнего Тагила оклеветала своего сожителя. Из мести она рассказала в полиции, что мужчина якобы угрожал ей расправой.

В результате на тагильчанку завели дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ за ложный донос, сообщает прокуратура Пригородного района.

По данным следствия, 11 октября женщина, будучи пьяной, из мести за частые ссоры с возлюбленным, позвонила в полицию и сказала, что сожитель ее бьет и угрожает ножом. А через 9 дней она вовсе написала на него заявление, попросив привлечь к уголовной ответственности.

В тот же день, вернувшись домой из полиции, женщина вспомнила, что ее мужчина является инвалидом 2 группы, что несомненно станет известно полицейским. Так как с августа 2021 года мужчина не может передвигаться, а только лежит в кровати. В связи с этим она поняла, что угрозы ножом с его стороны выглядят нереалистично.

Испугавшись, она вернулась в полицию и рассказала, что солгала. На такой шаг она решилась, потому что мечтала избавиться от сожителя и во время ссор говорила ему, что больше не хочет за ним ухаживать. Она надеялась, что мужчину заберут из квартиры.

В результате тагильчанке назначили штраф в размере 6 тысяч рублей.

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#Нижний Тагил#Ложный донос#Уголовное дело#Сожитель#Происшествия#Елена Озерова
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