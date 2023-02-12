О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР россияне

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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В прошлом году Страна Советов могла бы отпраздновать юбилей со дня основания. К этому событию ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого выяснилось, что 58% граждан сожалеют о распаде СССР, а 51% и вовсе уверен в том, что в Советском союзе было скорее хорошо, чем плохо. С 2005 года президент РФ Владимир Путин называет распад союзов «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». Не изменил глава государства своего мнения и к 2021 году. По версии издания «Новые Известия», в нынешнее время Россия ретроспекитирует не только мысленно, но и физически — возрождая атрибуты «совка».
Одним из удобных мифов времен существования СССР стала мысль о повсеместной социальной справедливости. Рожденные в прошлом веке россияне мечтают о бесплатном образовании, медицине, о гарантированной работе по распределению и прочим соцблагам. Однако, отмечает историк Ирина Карацуба, подобные мысли не имеют фактического фундамента — всего этого на самом деле не было.
Причина, говорит специалист, в способности человеческой памяти к избирательному запоминанию информации. Сейчас люди помнят о Советском союзе как о неком золотом веке, однако никто не скучает по ГУЛАГу, по «уравниловке», продуктовым талонам и карточкам. Граждане забыли и десятилетние очереди на жилье, и факт того, что бесплатное здравоохранение называли «здравозахоронением».
Ирина Карацуба подчеркивает, что тренд на «советизацию» удобен российским властям и спускается он «сверху», так как его можно обернуть на пользу актуальному режиму. Существует и альтернативная точка зрения, которую исповедует Глава Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Он считает, что речь идет лишь о заимствовании лучших практик времен существования СССР, а не о полном копировании. Историк сообщает о том, что общественности необходимы ценности, которые имели вес в Советском союзе и олицетворяли его.
Редакция «Новых Известий» задалась вопросом о том, что ждет адептов «совка» после его возвращения. Издание напоминает, что тезис о «великой индустриализации» поставил крест на аграрном хозяйстве и крестьянстве. Стремительный рост переселения в город обернулся тем, что в «прекрасном соцгороде» Магнитогорске к концу 1930-х годов насчитывалось 50% бараков от всей доли городских построек. Еще 25% жилищного фонда было представлено землянками и полуземлянками, 15% — посемейными коммуналками, а 8% — «нахаловками». Оставшиеся 2% принадлежали центральной гостинице и коттеджному поселку «Березки», в котором обособленно проживали крупные специалисты и представители власти.
Вместе с увеличением количества жителей руководство администраций пошло на вынужденное снижение санитарных норм. К примеру, в 1919 году Наркомздрав отводил на 1 человека 9,1 кв.м жилплощади, к 1930 — уже 5,5 кв.м для Москвы, 3,5 — для Челябинска, 3,4 для Красноярска и всего 2,2 кв. м — для Донбасса. Проживание на таких площадях не было редкостью, ведь к 1952 году в бараках проживало десятки миллионов людей. Расслоение общества: при таких обстоятельствах власти жили в «сталинских» домах, «доме на набережной» или в «доме наркомфина», которые качественно отличались от построек для представителей пролетариата.
Тем не менее, была разница: в случае потери должности чиновник терял и квартиру, и имущество (у мебели в служебных квартирах были инвентарные номера). В современной России подобного не случается.
«Ничего не напоминает?» — задается вопросом издание «Новые Известия». Из статистических данных следует, что в диапазоне от 2001 до 2020 года средняя площадь в новостройках Москвы сократилась на 24%, а доля трехкомнатных квартир снизилась с 37% до 10% в сентябре 2022 года. Рынок недвижимости заполонили однокомнатные квартиры и студии: они представляют 34% и 30% девелоперского предложения соответственно.
Строители светлого социалистического будущего забывают и о том, сообщает СМИ, что побег от раскулачивания и коллективизации обернулся скудным продуктовым обеспечением. Так, в Москве к 1933 году проживало около 2% населения страны, однако именно этот город получал приблизительно 20% запасов мяса, рыбы и маргарина, до 25% муки и крупы, до 30% фонда рыбопродуктов и виноводочных изделий. Треть промышленных товаров отправлялась в две российские столицы. Простые рабочие, получавшие питание по пайковой системе, недоедали. В это же время власти благодаря сети «Торгсинов» изымали ювелирные изделия и семейные реликвии общества в обмен на продуктовые подачки.
«Почти все, как в современной России», — делает вывод редакция «Новых Известия». В нынешнее время проживание в Москве не является гарантией сытой жизни, ведь разница между средней заработной платой и стоимостью «двушки» в январе–ноябре 2022 года составляет приблизительно 40 тысяч рублей. На эти деньги людям необходимо кормить семью.
На протяжении нескольких лет соцгарантии являются фундаментом экономической политики России, однако отдельные категории граждан получают больше других — например, военные пенсионеры, росгвардейцы и их семьи, а также ряд других представителей общества. Желающие возвращения СССР могут расценивать подобное как ту самую долгожданную социальную справедливость, которая была раньше. Однако издание снова поднимает исторические факты и подмечает нестыковки ожиданий и реальности. Так, в 1938 году пенсионеры получали лишь 15 рублей (по временам после деноминации) при стоимости кубометра дров в 18 рублей. После закона о пенсиях в 1956 году выплаты насчитывали от 30 до 150 деноминированных рублей, однако для их получения был необходим трудовой стаж в 25 лет для мужчин и 20 — у женщин. В ином случае выплачивалась минимальная пенсия в 7,5 рублей. Жильцы колхозов и вовсе получали 12 рублей, но после 1964 года.
На сегодняшний день депутаты Госдумы получают пенсионные выплаты в размере, близком к значению в 100 тысяч рублей. Тем временем, следует из статистических данных, пенсия россиянина по состоянию на 1 октября 2022 года составляет лишь 18 503 рубля. Следовательно, социалистическая модель актуальна и сейчас (с 1965 года Никита Хрущев получал около 500 рублей в месяц, однако к 1980 году около 25% населения пенсионного возраста получало лишь «минималку»).