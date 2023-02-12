О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР россияне

На протяжении нескольких лет соцгарантии являются фундаментом экономической политики России, однако отдельные категории граждан получают больше других — например, военные пенсионеры, росгвардейцы и их семьи, а также ряд других представителей общества. Желающие возвращения СССР могут расценивать подобное как ту самую долгожданную социальную справедливость, которая была раньше. Однако издание снова поднимает исторические факты и подмечает нестыковки ожиданий и реальности. Так, в 1938 году пенсионеры получали лишь 15 рублей (по временам после деноминации) при стоимости кубометра дров в 18 рублей. После закона о пенсиях в 1956 году выплаты насчитывали от 30 до 150 деноминированных рублей, однако для их получения был необходим трудовой стаж в 25 лет для мужчин и 20 — у женщин. В ином случае выплачивалась минимальная пенсия в 7,5 рублей. Жильцы колхозов и вовсе получали 12 рублей, но после 1964 года.