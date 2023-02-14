Солдат в Евпатории по ошибке сжег могилу своего сослуживца

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Погибший был другом и сослуживцем обвиняемого. Мужчина оставил зажженную лампадку на его могиле и ее убранство сгорело, пишут «Новые известия».
Первой о произошедшем узнала мама погибшего солдата. Она пришла на кладбище и увидела, что сожжены все венки. Это произошло 12 февраля.
По данным «Вестей», в могиле похоронен 21-летний крымчанин, который погиб в октябре прошлого года. Он участвовал в боях в ДНР и в Херсонской области.
По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло через полчаса после одного из визитов могилы мамы военного. Друг пришел, возложил цветы и оставил лампадку. Далее, предположительно, она упала из-за ветра.
Дело на сослуживца возбудили по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Теперь его могут оштрафовать на сумму до сорока тысяч рублей, либо арестовать на срок до трех месяцев.