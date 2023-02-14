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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Солдат в Евпатории по ошибке сжег могилу своего сослуживца

14 февраля 2023, 10:42
Фото: 1MI
Могилу своего друга случайно сжег солдат в Евпатории. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших против военнослужащего.

Погибший был другом и сослуживцем обвиняемого. Мужчина оставил зажженную лампадку на его могиле и ее убранство сгорело, пишут «Новые известия».

Первой о произошедшем узнала мама погибшего солдата. Она пришла на кладбище и увидела, что сожжены все венки. Это произошло 12 февраля.

По данным «Вестей», в могиле похоронен 21-летний крымчанин, который погиб в октябре прошлого года. Он участвовал в боях в ДНР и в Херсонской области.

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло через полчаса после одного из визитов могилы мамы военного. Друг пришел, возложил цветы и оставил лампадку. Далее, предположительно, она упала из-за ветра.

Дело на сослуживца возбудили по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Теперь его могут оштрафовать на сумму до сорока тысяч рублей, либо арестовать на срок до трех месяцев.

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#Елена Озерова#Погибший#СВО#Могила#Кладбище#Происшествия
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