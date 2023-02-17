На дворец, НИИ ОММ и новый медкластер Свердловская область получит 3 млрд рублей

Также в 2023 и 2024 годы 887 миллионов будет направлено на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мощность нового объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки.