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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

На дворец, НИИ ОММ и новый медкластер Свердловская область получит 3 млрд рублей

17 февраля 2023, 16:41
Фото: 1MI

Свердловская область получит 3 млрд рублей на строительство соцобъектов

До 2025 года Свердловская область получит 3 млрд рублей из федерального бюджета для строительства социальных объектов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Работы на всех объектах будут проводиться в рамках национальных проектов.

Среди объектов — здание НИИ ОММ, медкластер в «Академическом». На последний в 2024 году выделят 1,35 миллиарда рублей.

Еще 70 миллионов регион получил для завершения строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Его ввод в эксплуатацию планируется весной 2023 года.

Также в 2023 и 2024 годы 887 миллионов будет направлено на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мощность нового объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки.

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#Ирина Кирилова#Строительство#Объекты#Нацпроект#Деньги#Правительство рф#Экономика#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург
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