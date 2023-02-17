На дворец, НИИ ОММ и новый медкластер Свердловская область получит 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Работы на всех объектах будут проводиться в рамках национальных проектов.
Среди объектов — здание НИИ ОММ, медкластер в «Академическом». На последний в 2024 году выделят 1,35 миллиарда рублей.
Еще 70 миллионов регион получил для завершения строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Его ввод в эксплуатацию планируется весной 2023 года.
Также в 2023 и 2024 годы 887 миллионов будет направлено на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мощность нового объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки.