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На СУМЗе раньше срока запустили отремонтированную печь Ванюкова №2

22 марта 2023, 08:28
Фото: ОАО «УГМК»
В медеплавильном цехе АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в состав группы УГМК) запустили в работу печь Ванюкова №2 после планового капитального ремонта. Вместо запланированных 45 дней работы удалось закончить за 39.

Во время ремонта полностью заменили огнеупорную кладку, металлоконструкции каркаса печи, водоохлаждаемые элементы и вспомогательное оборудование. Произвели частичный ремонт фундамента печи. Котел-утилизатор восстановили и нанесли защитное покрытие на нижний и средний блоки. Они подвержены наибольшей технологической нагрузке. Сопутствующее периферийное оборудование: миксеры шлака и штейна, бункеры и конвейеры загрузки печи, тракты эвакуации сернистых газов (башни охлаждения, газоходы и дымососы) также модернизировали. 

Кроме плавильного комплекса ПВ-2, провели ремонт участка розлива меди в МПЦ, масштабные текущие ремонты в кислородно-компрессорном цехе и цехе серной кислоты. 

В 2024 году на ремонт будет остановлена печь Ванюкова №1.

АО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.

Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота.
Печь Ванюкова №2 — это второй плавильный агрегат комплекса плавки в жидкой ванне на СУМЗе. Запущена в эксплуатацию в 2009 году. 

 

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