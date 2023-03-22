На СУМЗе раньше срока запустили отремонтированную печь Ванюкова №2

Во время ремонта полностью заменили огнеупорную кладку, металлоконструкции каркаса печи, водоохлаждаемые элементы и вспомогательное оборудование. Произвели частичный ремонт фундамента печи. Котел-утилизатор восстановили и нанесли защитное покрытие на нижний и средний блоки. Они подвержены наибольшей технологической нагрузке. Сопутствующее периферийное оборудование: миксеры шлака и штейна, бункеры и конвейеры загрузки печи, тракты эвакуации сернистых газов (башни охлаждения, газоходы и дымососы) также модернизировали.