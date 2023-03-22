На СУМЗе раньше срока запустили отремонтированную печь Ванюкова №2

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Во время ремонта полностью заменили огнеупорную кладку, металлоконструкции каркаса печи, водоохлаждаемые элементы и вспомогательное оборудование. Произвели частичный ремонт фундамента печи. Котел-утилизатор восстановили и нанесли защитное покрытие на нижний и средний блоки. Они подвержены наибольшей технологической нагрузке. Сопутствующее периферийное оборудование: миксеры шлака и штейна, бункеры и конвейеры загрузки печи, тракты эвакуации сернистых газов (башни охлаждения, газоходы и дымососы) также модернизировали.
Кроме плавильного комплекса ПВ-2, провели ремонт участка розлива меди в МПЦ, масштабные текущие ремонты в кислородно-компрессорном цехе и цехе серной кислоты.
В 2024 году на ремонт будет остановлена печь Ванюкова №1.
АО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.
Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота.
Печь Ванюкова №2 — это второй плавильный агрегат комплекса плавки в жидкой ванне на СУМЗе. Запущена в эксплуатацию в 2009 году.