Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Каждый год в регионе работает 80 муниципальных призывных комиссий, которые обеспечивают явку будущих солдат для отправки их в сборный пункт в Егоршино. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Также там рассказали, что решение о том, годен ли тот или иной призывник, принимается после прохождения им медкомиссии. В случае, если ситуация спорная, юноша должен быть отправлен на повторное медосвидетельствование в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата.
Свердловчане будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Завершатся призывные мероприятия 15 июля. В Минобороны отмечают, что срочников не будут отправлять на СВО.