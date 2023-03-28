Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области

Также там рассказали, что решение о том, годен ли тот или иной призывник, принимается после прохождения им медкомиссии. В случае, если ситуация спорная, юноша должен быть отправлен на повторное медосвидетельствование в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата.