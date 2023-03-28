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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области

28 марта 2023, 09:48
Фото: 1MI
1 апреля в Свердловской области начнется ежегодный весенний призыв на срочную службу. Составы призывных комиссий уже утверждены.

Каждый год в регионе работает 80 муниципальных призывных комиссий, которые обеспечивают явку будущих солдат для отправки их в сборный пункт в Егоршино. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Также там рассказали, что решение о том, годен ли тот или иной призывник, принимается после прохождения им медкомиссии. В случае, если ситуация спорная, юноша должен быть отправлен на повторное медосвидетельствование в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата.

Свердловчане будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Завершатся призывные мероприятия 15 июля. В Минобороны отмечают, что срочников не будут отправлять на СВО.

Как пройдет весенний призыв в армию в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Призыв#Солдаты#Срочная служба#Армия#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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