В начале апреля в Нижнем Тагиле ожидается потепление

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Так, в субботу, 1 апреля, в городе будет стоять +9 градусов. Также возможны дожди. А уже в воскресенье, 2 апреля, воздух нагреется до + 17 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
При этом в субботу порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду, а в воскресенье – до 9 метров в секунду. Аномального давления в природе не ожидается, также, как и геомагнитной активности.
Начиная с понедельника, 3 апреля, температура воздуха выше 15 градусов тепла станет более регулярной. Ближайшее похолодание до +6 градусов и дождь ожидается в четверг, 6 апреля. 3 и 4 апреля ультрафиолетовый индекс оценивается синоптиками как высокий.