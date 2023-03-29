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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В начале апреля в Нижнем Тагиле ожидается потепление

29 марта 2023, 14:56
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле потепление, которое начнется уже с первых чисел апреля.

Так, в субботу, 1 апреля, в городе будет стоять +9 градусов. Также возможны дожди. А уже в воскресенье, 2 апреля, воздух нагреется до + 17 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

При этом в субботу порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду, а в воскресенье – до 9 метров в секунду. Аномального давления в природе не ожидается, также, как и геомагнитной активности.

Начиная с понедельника, 3 апреля, температура воздуха выше 15 градусов тепла станет более регулярной. Ближайшее похолодание до +6 градусов и дождь ожидается в четверг, 6 апреля. 3 и 4 апреля ультрафиолетовый индекс оценивается синоптиками как высокий.

В Свердловской области потепление сменится резким похолоданием
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Синоптики#Ветер#Потепление#Природа#Эксклюзив
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